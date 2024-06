Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML : après un flirt avec les 1.000E, retombe vers 965E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - ASML semble hésiter après un flirt avec les 1.000E (soit 400MdsE de 'capi', ou 10% de plus que LVMH, désormais en 3ème position en Europe), retombe vers 965E.

Le gain annuel se trouve réduit de +44 à +42%, ce qui demeure spectaculaire et la tendance haussière n'est pas compromise.

Attention tout de même à la remise en cause de cette dynamique en cas de pullback sous le petit support court terme des 957E, alors que le plafonnement sous les 993E pourrait s'apparenter à un 'sommet en couronne', le principal support demeurant l'oblique haussière moyen terme qui passe vers 900E





