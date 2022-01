ASML anticipe un ralentissement de sa croissance à environ 20% en 2022

(AOF) - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML, vise une croissance d'environ 20% de ses revenus cette année en dépit d'un incendie sur son site allemand. Il avait enregistré un bond de 33% de son activité en 2021 et le consensus s'élève à 17%. Au premier trimestre, les ventes sont anticipées entre 3,5 et 3,5 milliards d'euros pour une marge brute de 49%.

Son dividende annuel au titre de 2021 sera multiplié par 2 à 5,50 euros par action. Un programme de rachat d'actions de 9 milliards d'euros à échéance 2023 est par ailleurs en cours.

" La demande pour nos systèmes est plus élevée que notre capacité de production ne peut le permettre. La très forte demande des marchés finaux exerce une pression sur nos clients pour qu'ils produisent davantage de waters. Afin de soutenir nos clients, nous leur fournissons des solutions de mise à niveau à haute productivité pour leur base installée, et nous réduisons le temps de cycle dans notre usine pour expédier plus de systèmes " a déclaré le PDG, Peter Wennink.

Sur la base de différents scénarios de marché, ASM envisage la possibilité d'atteindre un chiffre d'affaires annuel en 2025 compris entre environ 24 et 30 milliards d'euros, avec une marge brute comprise entre environ 54 et 56 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.