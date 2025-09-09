 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ASML annonce une prise de participation de 11% dans Mistral AI
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 07:26

Le fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS a annoncé mardi une prise de participation de 11% dans le champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI, pour un investissement de 1,3 milliard d'euros, confirmant une information rapportée par Reuters dimanche.

ASML a aussi annoncé un partenariat stratégique avec Mistral AI pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle dans l'ensemble de son portefeuille de produits ainsi que l'obtention d'un siège au comité stratégique de Mistral, selon un communiqué.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)

