ASML à l'assaut de son record en Bourse grâce au bond des commandes

(AOF) - Plus forte hausse de l’AEX, ASML bondit de 8,81% à 769,50 euros et se rapproche de son plus haut historique de novembre 2021 à 777,50 euros. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs profite de bénéfices et de commandes plus élevés qu’anticipé. Au quatrième trimestre, la firme technologique européenne a généré un bénéfice net de 2,05 milliards d'euros contre 1,82 milliard d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel a, lui, progressé de 2,125 milliards d'euros à 2,392 milliards, soit une marge de 33,1%, en repli de 0,1 point. Il était attendu à 2,195 milliards d'euros. Sur la même période, les revenus d'ASML ont augmenté de 12,5% à 7,24 milliards d'euros, alors que le marché visait 6,9 milliards de dollars.

Sur le plan commercial, le plus important groupe technologique européen par la capitalisation a enregistré 9,19 milliards d'euros de commandes, contre 6,32 milliards d'euros, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 3,47 milliards d'euros. Sur le total commandé, 5,6 milliard d'euros correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.

Au premier trimestre, ASML cible des ventes entre 5 et 5,5 milliards de dollars pour une marge brute située entre 48% et 49%. Les revenus de 2024 devraient être similaires à ceux de 2023, avec une marge brute légèrement plus faible : 51,3% l'année dernière. Le PDG, Peter Wennink, anticipe une "croissance significative" en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.