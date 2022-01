ASMi: valeur préférée d'Oddo dans le secteur information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 11:02

(CercleFinance.com) - L'analyste aborde la saison des résultats du 4ème trimestre 2021 avec confiance sur la capacité des sociétés du secteur (fabricants et équipementiers) à atteindre, voire de nouveau dépasser, leurs prévisions et les attentes du consensus.



Oddo estime qu'Il est donc probable que la croissance structurelle du secteur soit plus proche de 10% pendant quelques années que de 6/7%. ' De ce fait, il pourrait y avoir plus de surprises positives que ne l'intègre le marché '.



' ASML (O/P, OC 900 E) et ASMi (O/P, OC 490 E) restent des 'must have'. Nous relevons nos prévisions sur BESI (O/P) et notre OC 95 E (contre 87 E) car le cycle va rester favorable. Nous restons positifs sur Aixtron (O/P, OC 26 E) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Parmi les 'fabricants', nous continuons de pousser STM (O/P, OC 56 E contre 53 E) et IFX (O/P, OC 52 E contre 50 E). Dans les midcaps, nous sommes positifs sur Soitec (O/P, OC 280 E) du fait de son exposition à la croissance structurelle de la 5G '.