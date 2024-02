Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASMi: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - ASMi gagne près de 3,5% à Amsterdam alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 530 à 700 euros.



'Ce relèvement découle d'une hausse des multiples du secteur (+45% depuis le dernier update) et d'un relèvement de prévisions de 8% pour 2025', précise l'analyste.



ASMi publiera son T4 23 et communiquera sur ses perspectives demain soir après la clôture.

Oddo BHF anticipe des résultats globalement sans surprise, avec un CA de 622 ME, stable qoq, mais à -14% yoy, vs un consensus à 625 ME (guidance 600/640 ME).



Comme d'habitude, ASMi ne devrait pas donner de guidance 24. De son côté, le consensus table sur un CA T1 et T2 24 de 645 ME et 695 ME.



'Nous sommes très confiants sur le fait qu'ASMi sera un des grands bénéficiaires de la transition vers le 2nm GAA, ce qui l'expose d'ailleurs à l'IA', rapporte le broker.



Dans ce contexte, Oddo BHF table sur 'une forte accélération en 2025' et relève sa prévision de croissance 2025 à +26% (vs +19% avant) à 3,6 MdsE, dans le haut de la guidance, avec un BPA 2025 relevé +8%.





