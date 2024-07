Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASMi: programme de rachats d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - ASM international indique avoir achevé son programme de rachats d'actions pour jusqu'à 150 millions d'euros annoncé fin février, et avoir acquis dans ce cadre près de 228.400 de ses propres actions à un prix unitaire moyen d'environ 656,8 euros.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs précise que ces rachats ont été effectués par une tierce partie du 15 mai au 25 juillet. Ce programme s'inscrivait dans son objectif d'utilisation de son surplus de cash au bénéfice des actionnaires.





Valeurs associées ASM INT 608,00 EUR Euronext Amsterdam +0,40%