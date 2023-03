ASMi: Oddo révise à la baisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASM International, avec un objectif de cours abaissé de 380 à 365 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats publiés hier soir par ASM International au titre du 4e trimestre de son exercice 2022 sont ressortis 'relativement proches de ceux pré-annoncés en janvier mais inférieurs sur le résultat net(142 ME contre 163 ME attendus)'.



Désormais, le management table sur un CA T1 23 de 660/700 ME, soit un point central à 680 ME, supérieur au consensus de 665 ME. Il guide également sur une légère augmentation au T2, ce qui pourrait amener le CA à un niveau proche de 700 ME, soit près de 10% au-dessus du consensus de 638 ME, rapporte l'analyste, qui ajoute que le consensus table déjà sur un CA S2 de 1,28 MdE, soit 7% inférieur au S1 désormais guidé, soit environ 1,38 MdE.



'Bien que positives par rapport au consensus, nous sommes un peu déçus car si nous pensions que les guidances T1/T2 seraient supérieures aux attentes. Nous pensions aussi que le CA S2 pourrait être stable vs S1, grâce au carnet de commandes de 1,7 MdE à fin T4', fait savoir Oddo.



Dans ce contexte, Oddo annonce réviser à la baisse ses prévisions, de 5% sur 2023/24, en adoptant un scenario S2 plus conforme aux indications du groupe.