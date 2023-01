ASMi: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 10:09

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur ASM International, avec un objectif de cours relevé de 315 à 330 euros.



'Hier, ASMi a annoncé que sur la base de chiffres préliminaires et non audités, le CA du T4 2022 s'élève à environ 720 ME, 13% supérieur au consensus de 640 ME et à la guidance de 630/660 ME', rapporte le bureau d'analyses qui met en avant 'une amélioration plus rapide que prévu des conditions de la chaîne d'approvisionnement et une conversion plus élevée du carnet de commandes'.



Si ASMi ne guide pas encore sur 2023, le groupe guidera sur le CA du T1 et du T2 le 28 février, à l'occasion de la publication du T4 - une pratique habituelle.



'Nous ne pensons pas qu'ASMi donne une guidance 2023, mais nous estimons qu'il pourrait commenter en misant sur une nette 'surperformance' vs le marché des équipements (WFE)', estime Oddo.



Dans ce contexte, le broker révise en hausse ses prévisions de 3% sur 2022/23 et maintient son hypothèse de croissance organique de 7% vs un consensus à +2%.