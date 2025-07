ASMi: Oddo BHF abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:12









(Zonebourse.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur ASM International, mais abaisse son objectif de cours de 760 à 690 euros, dans le sillage d'une réduction de 10% de ses attentes de BPA 2026/27 au lendemain de la publication trimestrielle du fabricant de puces.



Si les résultats du deuxième trimestre sont ressortis supérieurs aux attentes (sauf sur le résultat net du fait des changes), le bureau d'études pointe des commandes 'très nettement inférieures au consensus en raison du timing dans l'advanced logic/foundry'.



Oddo BHF ajoute qu'ASMi prévoit un chiffre d'affaires stable ou en légère baisse au troisième trimestre, mais vise le milieu de la fourchette de 10/20% pour 2025, en ligne avec le consensus, suggérant un rebond au quatrième trimestre.



'L'histoire de croissance structurelle autour de la transition Gate All Around à 2nm et l'accélération du HBM due à l'IA ne sont pas remises en question', juge l'analyste qui voit en outre la valorisation attractive sur une perspective long terme.





Valeurs associées ASM INT 457,2000 EUR Euronext Amsterdam -9,18%