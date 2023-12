Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASMi: investissement prévu en Arizona information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - ASM International a annoncé mardi soir son intention d'investir 300 millions d'euros sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans pour concevoir et construire son nouveau site ultramoderne à Scottsdale, en Arizona, pour renforcer ses activités en Amérique du Nord.



Ce montant combinera de investissements en infrastructures et en équipement de laboratoire, ainsi que des dépenses d'exploitation telles que des emplois supplémentaires en recherche et en ingénierie créés grâce à l'agrandissement.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs emploie actuellement plus de 800 personnes en Arizona et prévoit d'en embaucher environ 500 supplémentaires au cours des six prochaines années.





