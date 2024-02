Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASMi: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - ASM International (ASMi) cède plus de 3% à Amsterdam, au lendemain de la publication par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs de résultats dans l'ensemble inférieurs aux attentes au titre des trois derniers mois de 2023.



Le groupe néerlandais a vu son bénéfice net ajusté chuter de près de 62% à 90,9 millions d'euros avec une marge opérationnelle normalisée en retrait de 3,9 points à 22,3% pour des revenus de 633 millions, en recul de 7% hors effets de changes.



Oddo BHF abaisse ses BPA de 7%, ainsi que son objectif de cours de 700 à 680 euros, mais reste à 'surperformance', notant des commandes supérieures de 6% aux attentes et jugeant que la publication 'n'invalide en rien le scenario d'une forte croissance en 2025'.





Valeurs associées ASM INT Euronext Amsterdam -3.40%