ASMi: changement de CEO prévu en mai

(CercleFinance.com) - ASM International cède 1% à Amsterdam, après l'annonce par l'équipementier pour l'industrie de semiconducteurs que son CEO Benjamin Loh a décidé de quitter ses fonctions à l'occasion de l'assemblée générale du 13 mai prochain.



Il sera alors remplacé par Hichem M'Saad, actuellement membre du conseil de direction et CTO du groupe néerlandais. Pour assurer une transition en douceur, Benjamin Loh restera conseiller durant les trois mois qui suivront son retrait comme CEO.





Valeurs associées ASM INT Euronext Amsterdam -1.00%