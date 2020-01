Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASM International : fournisseur distingué par TSMC Cercle Finance • 02/01/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - ASM International annonce avoir reçu de la part de TSMC un prix 'Excellent Performance Award', faisant du Néerlandais l'un des sept fournisseurs d'équipements de la fonderie de semi-conducteurs taiwanaise a remporté cette distinction en 2019. 'Notre partenariat avec TSMC est d'une importance stratégique pour ASM', réagit son directeur général Chuck del Prado, précisant que le prix a été octroyé en reconnaissance de la collaboration technologique entre les deux groupes.

