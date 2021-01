Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASM International : entouré avec des propos d'analyste Cercle Finance • 04/01/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - ASM International grimpe de près de 5% à Amsterdam, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' sur le titre du groupe néerlandais de semi-conducteurs et remonte son objectif de cours de 180 à 220 euros. Relevant de 3% ses BPA sur 2021-22 avec 'une croissance à deux chiffres, des marges solides pour 2021 et au-delà', l'analyste estime que 'le rerating devrait se poursuivre grâce à une bonne dynamique des marchés' et que 'la valorisation est loin d'être excessive'.

Valeurs associées ASM INT Euronext Amsterdam +3.78%