Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASM International: accord pour l'acquisition de LPE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - ASM International annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de LPE, un fabricant italien de réacteurs épitaxiaux pour carbure de silicium (SiC) et silicium, transaction qui devrait se conclure au plus tard le 10 novembre prochain.



Concentrée exclusivement sur la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils d'epitaxie avancés pour applications de puissance, cette société devrait réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.



Le Néerlandais paiera ce rachat avec 283,25 millions d'euros en numéraire et 631.154 actions ASM à la finalisation de la transaction, auxquels pourront s'ajouter 100 millions d'euros en fonction de certains indicateurs de performance sur une période de deux ans.





Valeurs associées ASM INT Euronext Amsterdam +0.22%