ASF: Solenne Lepage (ex-FBF) nommée déléguée générale

(AOF) - Solenne Lepage est nommée déléguée générale de l’ASF (Association française des sociétés financières), à compter du 15 janvier, en remplacement de Françoise Palle-Guillabert qui a fait valoir ses droits après plus de 15 ans à ce poste. Solenne Lepage était depuis 2019 directrice générale adjointe de la Fédération bancaire française (FBF), en charge des départements Banque de détail et banque à distance, Numérique, paiements et résilience opérationnelle ainsi que Juridique et Conformité.

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l’École nationale d'administration (promotion Copernic, 2000-2002), Solenne Lepage a notamment passé plus de 9 ans (2009-2019) au sein de l'Agence des Participations de l’État au ministère de l’Économie et des Finances, en tant que cheffe du bureau "EDF et autres participations", puis en 2012, en tant que directrice de participations Transports à l'Agence des Participations de l’État. Elle était alors membre, en qualité de représentante de l’État, des conseils d'administration d'Air France-KLM, d'Aéroports de Paris, de SNCF Mobilités et de la RATP.