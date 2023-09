Arverne met en place un contrat de liquidité avec la société Crédit Industriel et Commercial S.A

(AOF) - Arverne Group, acteur industriel du secteur de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique, a conclu le 18 septembre 2023 un contrat de liquidité avec la Société Crédit Industriel et Commercial S.A conforme à la charte Amafi, et avec prise d’effet au 19 septembre 2023. Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec Crédit Industriel et Commercial S.A, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :300 000 euros en espèces dont 50%, soit 150 000 euros, appelés le jour de la signature du contrat.