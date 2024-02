Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arverne Group: nouveau PER octroyé en Alsace information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Arverne Group annonce qu'un arrêté ministériel a octroyé un nouveau PER (permis exclusif de recherches) 'lithium et substances connexes', dit 'Les Poteries minérales', à sa filiale Lithium de France. Situé dans le Bas-Rhin, ce permis couvre une superficie de 151km2.



Pour rappel, le groupe a pour ambition d'allier la production de chaleur renouvelable locale issue de la géothermie, à l'extraction et à la transformation, grâce à des procédés innovants, de lithium géothermal à destination de l'industrie de la mobilité électrique.



Arverne Group possède désormais, au travers de ses filiales, un portefeuille de neuf PER - dont sept sur la géothermie et deux sur le lithium - situés en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Est, soit plus de 2.000 km².





