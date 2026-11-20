Le fournisseur de solutions géothermales Arverne annonce avoir obtenu la médaille d'argent décernée par EthiFinance ESG Ratings dans le cadre de sa campagne 2026, avec une note ESG globale de 69/100 au titre de l'exercice 2025.

La société précise se distinguer par un double positionnement : dans le top 3 ESG de son sous-secteur "Équipements et services dédiés à l'énergie" et dans le top 20% de sa catégorie de chiffre d'affaires, au 35e rang sur 217 sociétés.

"Cette reconnaissance vient conforter le modèle que nous développons depuis la création d'Arverne. Cette distinction nous encourage à poursuivre nos efforts et à aller encore plus loin dans l'amélioration de notre performance ESG", commente sa directrice administrative et financière, Emeline Othax.