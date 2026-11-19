Pau, le 19 novembre 2026 – Arverne (FR001400JWR8 – ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce avoir obtenu la médaille d’argent décernée par EthiFinance ESG Ratings dans le cadre de sa campagne 2026, avec une note ESG globale de 69/100 au titre de l’exercice 2025. Arverne se distingue ainsi par un double positionnement : dans le Top 3 ESG de son sous-secteur « Équipements et Services dédiés à l’Énergie » et dans le Top 20 % de sa catégorie de chiffre d’affaires, au 35ᵉ rang sur 217 sociétés.

Emeline Othax, Directrice Administrative et Financière d’Arverne

« Cette reconnaissance vient conforter le modèle que nous développons depuis la création d’Arverne. En tant qu’entreprise à mission, nous avons la conviction que performance financière et performance extra-financière doivent aller de pair. C’est cette exigence qui guide notre développement et notre ambition de créer durablement de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Cette distinction nous encourage à poursuivre nos efforts et à aller encore plus loin dans l’amélioration de notre performance ESG. »

Prochain rendez-vous : 7/12/2026 avant bourse : publication des résultats de l’étude de faisabilité définitive (DFS) du projet Lithium de France