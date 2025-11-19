Artisan Partners, investisseur d'Axalta, demande le rejet de l'opération avec AkzoNobel

L'investisseur Artisan Partners n'est pas satisfait du projet d'Axalta Coating Systems de fusionner avec AkzoNobel dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui donnera naissance à un géant de l'industrie de la peinture d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars.

en tant qu'actionnaires d'Axalta, nous pensons que la seule réponse appropriée à cette proposition de transaction est un "NON" absolu et retentissant", ont écrit Daniel O'Keefe et Michael McKinnon, gestionnaires du fonds Artisan Partners, dans une lettre adressée aux actionnaires d'Axalta.

Les deux hommes ont déclaré qu'ils souhaiteraient discuter avec d'autres acheteurs intéressés.

LES DÉTAILS

* Artisan Partners a écrit que la décision d'Axalta de s'associer à AkzoNobel est venue de nulle part

* Les dirigeants d'Axalta ont déclaré aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre qu'il était logique d'allouer tous les flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions, selon la lettre d'Artisan.

* Les dirigeants d'Axalta ont déclaré qu'ils "s'attendaient à racheter un nombre important d'actions Axalta" en raison de la confiance de la direction dans l'évolution de l'entreprise dans les années à venir.

* Axalta est spécialisée dans les revêtements industriels et automobiles et est entrée en bourse en 2014.

* Les négociations précédentes avec AkzoNobel ont échoué en 2017.

* Greg Poux-Guillaume, directeur général d'AkzoNobel, deviendra directeur général de la société issue de la fusion.

LES CHIFFRES

* L'action d'Axalta a chuté d'environ 15 % cette année.

* Artisan est un petit investisseur dans Axalta.

* La lettre d'Artisan indique que les "chiffres d'AkzoNobel parlent d'eux-mêmes". Il s'agit d'une entreprise dont les bénéfices et les bénéfices ajustés par action sont inférieurs sur des périodes de un, cinq et dix ans".

* AkzoNobel n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.