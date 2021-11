Artemis IM recrute son nouveau CIO chez Fidelity

Paras Anand a rejoint Fidelity en janvier 2012 en tant que CIO Europe pour les actions, avant de s'installer à Singapour en 2018 pour devenir CIO pour toutes les classes d'actifs et fonctions dans la région Asie-Pacifique. Il est également membre du comité opérationnel mondial de Fidelity International, dirige la stratégie du groupe en matière de développement durable et est le sponsor mondial pour la diversité culturelle.

(AOF) - Artemis Investment Management LLP a annoncé que Paras Anand, actuellement Chief Investment Officer (CIO) pour la région Asie-Pacifique chez Fidelity International, rejoindra la société en tant que CIO début 2022. Il a occupé plusieurs postes dans la gestion de fonds à Londres et à New York avant de devenir responsable des actions européennes chez F&C.

