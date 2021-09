Artémis courtage prend une participation majoritaire dans Avantage Courtage

(AOF) - Deux semaines après l'annonce du rapprochement avec le courtier en assurances immobilières Odéalim, Artémis courtage annonce la prise de participation majoritaire d'Avantage Courtage, une entreprise spécialisée dans le courtage en crédit immobilier et dans la vente d'immobilier neuf sur le territoire national.

Avec cette opération, Artémis courtage devient un acteur de premier plan dans la région Paris - Île-de-France. En effet, Artémis courtage s'appuiera désormais dans la région sur plus de 160 conseillers financiers et 24 agences.

Fondée en 2008, Avantage Courtage comptabilise plus de 65 conseillers financiers répartis sur 6 agences en Île-de-France (Brétigny-sur-Orge, Etampes, Le Chesnay, Morangis, Rungis et Saint-Maur-des Fossés). Avantage Courtage a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions en 2020 et a accompagné depuis sa création plus de 28 000 clients et a développé une expertise forte dans le secteur de l'immobilier neuf.