Artefact : Résultats annuels 2019

Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) présente ses résultats consolidés au titre de l'exercice 2019 et publie sa marge brute pour le premier trimestre 2020.



Une activité 2019 en croissance de 10,3%

Sur l'année 2019, la marge brute du Groupe ressort à 66,2 M€ en croissance proforma de 10,3%, conformément à l'objectif fixé. En données publiées, la hausse s'établit à 3,7%. Comme annoncé, cette performance est portée par la mise en œuvre d'offres combinant à la fois les expertises Conseil Data et Média. Néanmoins, cette progression est pondérée par la perte de plusieurs clients historiques non compensée par le renouvellement en cours du portefeuille clients sur cette activité.



En début d'année 2020, Artefact a cédé l'ensemble de ses activités dans les pays nordiques et a fermé son bureau en Italie et son activité Conseil en Espagne. Ces décisions permettent désormais au Groupe de focaliser ses efforts sur les pays européens à plus fort potentiel (France, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas) :