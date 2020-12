Artefact : le titre dans le vert, soutenu par un broker

(CercleFinance.com) - Le titre Artefact progresse de plus de 7% à Paris alors qu'Invest Securities indiquait ce matin que ses récents échanges avec la société lui ont permis de lever totalement les inquiétudes suscitées par le communiqué annonçant une obligation in fine 2026 de 21 ME.

' Ce financement permet de rembourser un emprunt venant à échéance sur 2021-22, voire le PGE (6mE) et de se montrer opportuniste en cas d'acquisition. Il ne remet en cause ni la stratégie ni la dynamique de résultats entamée au S1 20 et permettra même d'éviter tout stress lié au BFR en cas d'accélération de la croissance ' indique Invest Securities.

Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 4,2E (contre 3,8E) avec l'actualisation de la prime de risque.

' Malgré la progression du titre de +116% depuis le début d'année, la valorisation est attractive (EV/EBITDA 2021e de 7,3x) au regard de la dynamique de croissance durablement retrouvée ' rajoute Invest Securities.