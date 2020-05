ARTEA : report de la distribution de dividende

(AOF) - Le résultat net part du groupe d'Artel s'est établi à 10,76 millions d'euros, en hausse de 7% et le résultat opérationnel du groupe présent dans l'immobilier et l'énergie est ressorti à 22,29 millions, en progression de 8%. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 25,4 millions d'euros contre 73,1 millions d'euros en 2018. Pour rappel, l'exercice précédent avait vu la cession pour 53 millions de l'immeuble Dreamview à Nanterre.

Le ratio d'endettement du groupe est stable à 54% avec un endettement net de 134 millions et des capitaux propres de 98 millions en progression de 21%. Le groupe a une trésorerie de clôture supérieure à 17 millions comme fin 2018.

A fin 2019, le patrimoine immobilier est valorisé 202 millions d'euros, dont 174 millions de patrimoine (en exploitation ou en cours de développement) mis en juste valeur et 28 millions d'actifs à leur coût de construction (immeubles exploités pour compte propre et futurs immeubles de placement évalués au coût).

Le patrimoine " Energie " a lui été expertisé à 34 millions pour une valeur nette comptable de 17 millions ce qui constitue une plus-value potentielle de 17 millions.

L'Actif net réévalué (ANR) qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobilier) s'établit à 120,8 millions d'euros, soit 25,5 euros par action. L'ANR net de la fiscalité latente s'élève lui à 100,6 millions, soit 21,2 euros par action.

S'agissant de la crise du coronavirus, le groupe juge que l'un impact est encore difficile à évaluer. Il fait cependant remarquer que l'énergie n'est pas impactée et a connu un très bon début d'année.

Dans le contexte actuel de la crise du coronavirus et dans l'attente d'avoir une vision plus précise de la durée et de la profondeur de la crise, Artea a décidé de suivre les recommandations du gouvernement en reportant d'un an la mise en œuvre de sa politique de distribution de dividende qui ne sera réalisée qu'à partir de 2021 sur la base des comptes 2020, en fonction des conditions économiques.

