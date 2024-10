Artea, Emeis, LDC, Pizzorno, les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Amoeba

La biotech livrera ses résultats du premier semestre.

Artea

Au premier semestre 2024, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport au premier semestre 2023. Le semestre s'est caractérisé par une croissance de l'ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l'activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d'affaires total au bénéfice des activités d'Energies renouvelables et de Services. Sa perte opérationnelle s'élève à 3,9 millions d'euros sur ce semestre contre une perte de 0,7 millions d'euros il y a un an.

Emeis

L'ex-Orpea publiera ses résultats du premier semestre.

Entreparticuliers.com

Entreparticuliers.com annonce qu'au cours du premier semestre 2024, son résultat d'exploitation s'est apprécié de 38% sur un an à 102 000 euros, alors même que son chiffre d'affaires a accusé un repli de 6% à 357 000 euros. Cet éditeur de sites et services internet destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d'immobilier affirme que l'orientation pour le second semestre "reste conditionnée par l'évolution des recettes publicitaires et des partenariats". Au 30 juin 2024, sa trésorerie s'élève à 484 000 euros et elle ne supporte aucun endettement extérieur.

Fermentalg

Le spécialiste des microalgues précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LDC

Le groupe agroalimentaire présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

McPhy Energy

McPhy Energy, groupe français dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce qu'en raison du retrait imprévu et de dernière minute de l'acheteur final (off-taker) de l'hydrogène vert, le projet de production d'une capacité totale de 24 MW, à travers deux électrolyseurs "McLyzer 3200-30", dans le secteur de l'énergie en Europe centrale, est abandonné.

Pizzorno

Le premier semestre de l'exercice 2024 confirme la solidité des principaux marchés de Pizzorno Environnement, qui affiche un chiffre d'affaires de 134,6 millions d'euros, en progression de 5,2%. Les 2 pôles d'activité du groupe, Propreté et Traitement-Valorisation, affichent respectivement une croissance de 4,5% et 7,4%. Sur le premier semestre 2024, l'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 20,1 millions d'euros, en recul de 4,3 millions d'euros par rapport au 30 juin 2023, faisant ressortir un taux de marge de 15% du chiffre d'affaires contre 19,1% un an plus tôt.

Thermador

À l’initiative des ayants droit du fondateur de Thermador, Guy Vincent, des actionnaires de longue date de Thermador Groupe ont pris la décision de constituer un pacte Dutreil représentant 2 313 461 titres soit 25,14% du capital et 25,23% des droits de vote. Ce pacte a été signé le 2 octobre pour une durée de deux ans. L’objectif prioritaire de ce dispositif est de permettre aux familles des fondateurs de conserver un maximum de titres Thermador Groupe après l’acquittement des droits de succession.

Winfarm

Le spécialiste dans la vente à distance de produits d'agriculture détaillera ses résultats du premier semestre.