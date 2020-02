ARTEA: croissance de 12% des activités récurrentes en 2019

(AOF) - Artea a publié un chiffre d'affaires pour l'année 2019 de 25,4 millions d'euros, comparé à 73,1 millions en 2018. Cette année-là, l'activité incluait la cession d'un immeuble à Nanterre pour 53 millions d'euros. Les activités récurrentes sont donc en croissance de 12% sur un an. Les revenus fonciers sont en hausse de 6%, liés principalement aux livraisons réalisées en 2018, et le taux d'occupation de l'ensemble du patrimoine se maintient à 97%. L'activité Energie en forte hausse de 29% grâce à une pluviométrie satisfaisante et la mise en exploitation de deux nouvelles centrales hydrauliques.

La baisse des revenus de l'activité Promotion est liée d'une part à une base de comparaison défavorable en 2019 liée à la cession de l'immeuble Dreamview à Nanterre, et reflète d'autre part la stratégie du groupe visant à conserver les immeubles construits.

2019 a également été marquée par les premiers revenus de l'activité hôtelière grâce à l'ouverture début juin du 1er hôtel du groupe à Ramatuelle.

