ARTEA : acquisition de deux surfaces foncières et impact du coronavirus difficile à évaluer

(AOF) - Artea a signé l'acquisition de deux parcelles de terrain qui permettront à terme la construction de quatre bâtiments pour une superficie cumulée de 15 000 mètres carrés de bureaux. A Aix Fuveau, un permis de construire a déjà été obtenu et de nombreuses discussions sont en cours pour la vente et la location en état futur d'achèvement de quatre bâtiments qui devraient être livrés d'ici fin 2021. Actuellement, un contrat de réservation en vue de la cession d'un bâtiment et un bail sécurisent déjà plus de 7 000 mètres carrés.

A Sophia - Antipolis, l'acquisition concerne trois bâtiments pour une surface globale de 2 000 mètres carrés, actuellement loués jusqu'au 1er semestre 2021. Cette période sera mise à profit par Artea pour déposer un nouveau permis de construire afin de déployer un programme de bureaux neuf à très haut standard.

Ces acquisitions contribuent au renforcement du pipeline d'Artea et devraient permettre de renforcer son pôle foncier.

A propos de la crise du Coronavirus, Artea indique que l'impact est encore difficile à évaluer.

Une partie des équipes ont été mises au chômage partiel pour faire face à l'arrêt de certaines de nos activités. Les activités de services type co-working et hôtellerie se trouvent à l'arrêt pour leur prestations ponctuelles : location de salle de réunion, de chambre, événementiel...

Certaines opérations de promotion pourraient être retardées en raison de l'arrêt des chantiers ce qui entrainerait un report de chiffre d'affaires sans pour autant impacter la création de valeur à terme.

La foncière sera peut-être partiellement impactée par les annonces concernant le paiement des loyers par les entreprises en difficultés sans que le groupe ait, pour le moment, eu d'annonces significatives à ce sujet.

AOF - EN SAVOIR PLUS