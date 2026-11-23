Arrow Electronics et Seco signent un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration stratégique en matière d'adoption de l'IA en périphérie industrielle

Seco SpA IOT.MI :

ARROW ELECTRONICS ET SECO ÉLARGISSENT LEUR COLLABORATION STRATÉGIQUE POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DE L'IA INDUSTRIELLE EN PÉRIPHÉRIE

UN ACCORD VISANT À ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ET LE DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS BASÉES SUR L'IA DANS LA RÉGION EMEA ET EN AMÉRIQUE DU NORD

LE PROTOCOLE D'ACCORD ASSOCIERA LES SOLUTIONS INTÉGRÉES DE SECO EN MATIÈRE D'IA EN PÉRIPHÉRIE ET D'IA PHYSIQUE AUX RESSOURCES D'INGÉNIERIE D'ARROW

ARROW ET SECO PRÉVOIENT ÉGALEMENT D'ORGANISER UNE TOURNÉE DE PRÉSENTATION CONJOINTE AUPRÈS DES CLIENTS, METTANT EN AVANT LES PRODUITS DE QUALCOMM TECHNOLOGIES DANS LES PRINCIPAUX PÔLES TECHNOLOGIQUES EUROPÉENS

Autres informations sur l'entreprise: IOT.MI

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