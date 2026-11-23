Seco SpA IOT.MI :
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ARROW ELECTRONICS ET SECO ÉLARGISSENT LEUR COLLABORATION STRATÉGIQUE POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DE L'IA INDUSTRIELLE EN PÉRIPHÉRIE
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UN ACCORD VISANT À ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ET LE DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS BASÉES SUR L'IA DANS LA RÉGION EMEA ET EN AMÉRIQUE DU NORD
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LE PROTOCOLE D'ACCORD ASSOCIERA LES SOLUTIONS INTÉGRÉES DE SECO EN MATIÈRE D'IA EN PÉRIPHÉRIE ET D'IA PHYSIQUE AUX RESSOURCES D'INGÉNIERIE D'ARROW
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ARROW ET SECO PRÉVOIENT ÉGALEMENT D'ORGANISER UNE TOURNÉE DE PRÉSENTATION CONJOINTE AUPRÈS DES CLIENTS, METTANT EN AVANT LES PRODUITS DE QUALCOMM TECHNOLOGIES DANS LES PRINCIPAUX PÔLES TECHNOLOGIQUES EUROPÉENS
Autres informations sur l'entreprise: IOT.MI
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