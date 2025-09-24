ARRÊT- La FAA américaine interrompt les vols de United Airlines en raison d'un problème technique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale américaine de l'aviation a déclaré mercredi qu'elle avait ordonné l'arrêt au sol des vols de United Airlines UAL.O en raison d'un problème technique.