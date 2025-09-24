ARRÊT- La FAA américaine interrompt les vols de United Airlines en raison d'un problème technique

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
(Rpt titre) Sanofi a annoncé jeudi investir 625 millions de dollars (529,57 millions d'euros) supplémentaires dans Sanofi Ventures, sa branche capital-risque, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique. ...
Lire la suite
Quatre ans après la prise de pouvoir par des militaires, les Guinéens ont approuvé à 89% une nouvelle Constitution, selon les résultats provisoires officiels d'un référendum clef visant à la fin de la transition mais qui ouvre la voie à une candidature du chef ...
Lire la suite
Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super-typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi le sud de Chine, où Hong Kong reste en alerte. Les pluies torrentielles ...
Lire la suite
Les Etats-Unis ont les moyens de faire pression sur Israël afin de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron, incitant son homologue américain Donald Trump à intervenir auprès de l'Etat hébreu. Au lendemain ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer