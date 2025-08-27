Arrêt des négociations entre la division défense de Boeing et les machinistes en grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le syndicat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) a déclaré mardi que Boeing Defense BA.N avait informé le syndicat que l'entreprise ne reprendrait pas les négociations à Saint-Louis avant les vacances de la fête du travail, et qu'aucune date précise n'était prévue. Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
