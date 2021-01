Arrêt de travail pour risque de Covid: la CPME craint un "absentéisme incontrôlé"

La Confédération des petites et moyennes entreprises a dit vendredi craindre "un absentéisme incontrôlé" après la décision du gouvernement d'accorder des arrêts maladie aux personnes présentant des symptômes du Covid-19, mais Matignon et l'Assurance maladie se sont voulus rassurants, promettant des contrôles et arguant qu'un test serait obligatoire.