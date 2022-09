Arrêt brutal de rebond à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse (-1,20%) lundi, achevant brutalement son éphémère rebond de vendredi dernier qui s'est brisé sur l'annonce par Gazprom de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 et la chute de l'euro qui a suivi.

L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, a reculé de 74,29 points à 6.093,22 points après de forts gains vendredi qui n'avaient toutefois pas suffi pour rééquilibrer une semaine conclue en baisse (-1,70%).

L'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc par le géant russe Gazprom a précipité la chute des places européennes lundi et causé un fort recul à Paris où les valeurs automobiles, particulièrement sensibles aux risques de récession, ont terminé en queue du CAC 40.

Le fabricant automobile Renault a perdu 5,48% (à 27,76 euros l'action), Stellantis 4,86% (à 12,82 euros) tandis que le producteur de pneumatiques Michelin a reculé de 3,57% (à 23,61 euros).

Sur l'indice élargi SBF 120, les équipementiers automobiles Faurecia et Valeo ont respectivement chuté de 8,94% à 13,19 euros et 8,27% à 17,70 euros.

"Un choc d'approvisionnement énergétique, alors que le chômage reste [relativement] bas [à 6,6% pour l'ensemble de la zone euro en juillet] et que les pressions inflationnistes atteignent des niveaux record, pose un défi inhabituellement difficile à la Banque centrale européenne (BCE)" qui se réunit jeudi pour décider de la poursuite de son resserrement monétaire, expliquent les analystes de Ebury.

Les investisseurs s'attendent à ce que l'institution poursuive la hausse de ses taux directeurs entamée en juillet pour contrôler l'inflation.

Chaguir Mandjee, gérant de portefeuille chez Tailor AM souligne néanmoins une "contradiction entre d'une part la BCE qui appuie sur la pédale du frein" en ralentissant l'économie par la hausse de ses taux directeurs et d'autre part "les différents Etats européens qui au contraire appuient sur l'accélérateur en alimentant le déficit public" pour soutenir les ménages et les protéger de la hausse des prix de l'énergie.

Le risque encouru, selon M. Mandjee, serait que "la BCE aille un peu plus loin que les anticipations actuelles du marché" dans la remonté de ses taux, pesant davantage sur la santé déjà fragile de l'économie européenne.

Vendredi doit se tenir à Bruxelles une réunion d'urgence des ministres de l'Energie de l'Union européenne.

L'énergie et la défense résistent

En tout, seules quatre valeurs ont terminé dans le vert au sein du CAC 40 lundi, soutenues par le contexte de tensions énergétiques et géopolitiques. Du côté de la défense, Thales a gagné 2,33% à 123,00 euros. Le groupe Dassault Systèmes a pris 0,63% à 38,62 euros. Du côté des producteurs et fournisseurs d'énergie, le géant TotalEnergies a gagné 3,14% à 53,18 euros l'action et Engie a grappillé 0,51% à 12,23 euros.

bur-jnb/pan/mj