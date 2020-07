Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arrestation en Chine d'un professeur de droit opposé à Xi Jinping Reuters • 06/07/2020 à 12:40









PEKIN, 6 juillet (Reuters) - Un éminent professeur de droit qui a ouvertement critiqué le Parti communiste au pouvoir et le président Xi Jinping a été arrêté lundi en Chine à son domicile, ont déclaré à Reuters plusieurs de ses collègues et amis. Agé de 57 ans, Xu Zhangrun, professeur à la prestigieuse université de Tsinghua, a notamment dénoncé en juillet 2018 le changement de la Constitution, qui limitait les mandats présidentiels à deux fois cinq ans, permettant à Xi Jinping de rester au pouvoir au-delà de 2023. Au plus fort de l'épidémie de coronavirus en Chine en février, il a également réclamé davantage de liberté d'expression. Selon un message diffusé entre ses amis et consulté par Reuters, Xu Zhangrun a été interpellé dans la matinée à son domicile, situé dans la banlieue de Pékin, lors d'une opération policière qui a mobilisé plus de 20 hommes. Sa maison a été passée au peigne fin et son ordinateur confisqué. Sollicités, la police et l'université de Tsinghua n'ont pas réagi. Un ami de Xu Zhangrun, s'exprimant sous conditions d'anonymat, a déclaré n'avoir pas pu parler au professeur depuis son arrestation. (Yew Lun Tian; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

