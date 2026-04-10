Arrestation d'un suspect après l'attaque au cocktail Molotov du domicile de Sam Altman, directeur général d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du service de police aux paragraphes 4 et 5, et du contexte aux paragraphes 7 et 8)

La police de San Francisco a arrêté une personne qui aurait lancé un cocktail Molotov au domicile du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et qui aurait proféré des menaces à l'extérieur du siège de la startup d'intelligence artificielle, a déclaré la société vendredi.

"Heureusement, personne n'a été blessé. Nous apprécions énormément la rapidité avec laquelle la police de San Francisco a réagi et le soutien de la ville pour assurer la sécurité de nos employés", a déclaré un porte-parole d'OpenAI.

L'entreprise aide les forces de l'ordre dans leur enquête, a-t-il ajouté.

Dans un post sur X, le département de police de San Francisco a déclaré qu'un sujet masculin inconnu avait lancé un engin incendiaire dans une résidence de North Beach, puis avait menacé de mettre le feu à un bâtiment, à la suite de quoi le suspect avait été immédiatement arrêté.

Le département a déclaré que ses officiers ont développé une cause probable pour placer le jeune homme de 20 ans en état d'arrestation au cours de l'enquête.

Le message ne donne pas plus de détails sur les attaques ou les menaces et ne cite ni le nom d'Altman ni celui d'OpenAI.

La startup a récemment été confrontée à des réactions négatives après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain lui permettant d'utiliser sa technologie dans le cadre d'opérations militaires classifiées, à la suite d'un différend entre Anthropic, sa rivale, et Washington.

Selon un récent sondage de NBC News ( ), l'IA est moins populaire que les services d'immigration et de douane américains.