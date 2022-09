Arquant Capital lance la première gamme de fonds en gestion active investis en cryptomonnaies

(AOF) - Arquant Capital ouvre sa gamme au travers du lancement de ses deux premiers fonds professionnels spécialisés : Arquant bitcoin Dynamic et Arquant ethereum Dynamic. Ce dernier est le premier et seul fonds de droit français entièrement dédié à Ethereum. Les deux fonds ont pour vocation d’offrir la possibilité aux investisseurs professionnels de diversifier leur allocation d’actifs en s’exposant directement au Bitcoin et à ethereum au travers de véhicules d’investissement adaptés à leurs exigences en termes de conformité et dont la fiscalité est identique à celle des FCP.

Pour ses fonds Arquant Bitcoin Dynamic et Arquant Ethereum Dynamic, la société de gestion parisienne déploie un process d'investissement qui combine gestion algorithmique et suivi discrétionnaire des gérants.

La stratégie d'investissement des fonds s'appuie sur l'expertise de son équipe de gestion cumulant plus de 40 ans d'expérience dans la finance traditionnelle (Goldman Sachs, La banque Postale AM, Citibank…) associée à un modèle de gestion quantitative propriétaire permettant d'optimiser le market timing et le money management.

Déployé depuis 2021 dans le cadre de mandats gérés pour des investisseurs professionnels, ce process d'investissement a permis à Arquant Capital d'atteindre des rendements supérieurs aux sous-jacents tout en réduisant fortement la volatilité inhérente aux actifs numériques, assure la jeune société de gestion.

Agréée en mai dernier par l'AMF, Arquant Capital est la première société de gestion française autorisée à proposer aux investisseurs professionnels (institutionnels, banques privées, family offices et corporates) des fonds professionnels spécialisés gérés activement et investis directement en cryptomonnaies.