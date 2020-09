Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arnaud Belloni, ex-PSA, arrive au marketing de Renault Reuters • 15/09/2020 à 15:50









PARIS, 15 septembre (Reuters) - Renault RENA.PA a annoncé mardi la nomination d'Arnaud Belloni à sa direction du commerce et du marketing, marquant le nouveau transfert d'un dirigeant de PSA PEUP.PA pour accompagner la restructuration du groupe au losange. Arnaud Belloni, 53 ans, a commencé sa carrière chez Renault et était jusqu'ici directeur marketing, communication et sport de Citroën, deuxième marque historique de PSA, dont il a inspiré le rajeunissement autour des SUV C3 et C5 Aircross. A compter du 15 novembre, il viendra "renforcer les équipes Sales & Marketing du Groupe (Renault)" auprès du nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé le constructeur dans un communiqué. Les passerelles ont toujours existé dans l'automobile mais le "mercato" s'est intensifié récemment à l'occasion de la restructuration des deux entreprises. Renault, qui prépare pour janvier un plan stratégique pour sortir du rouge, a déjà recruté son directeur de l'ingénierie et l'un de ses responsables du design chez PSA. Six ans plus tôt, après l'arrivée de Carlos Tavares, ancien numéro deux de Renault, à la tête d'un PSA en pleine mutation, le mouvement s'était accéléré dans l'autre sens, le groupe sochalien débauchant au fil des ans une petite dizaine de dirigeants du groupe au losange. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.00% PEUGEOT Euronext Paris +2.07%