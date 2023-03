Armen annonce un premier closing et ouvre son capital pour accélérer son développement

(AOF) - Armen, société à mission et pionnier européen du GP Stakes, annonce avoir levé 150 millions d’euros pour son fonds Armen GP Stakes Fund I lors de son premier closing. La taille cible du fonds est de 400 millions d’euros et il a vocation à investir dans des sociétés de gestion européennes du capital privé gérant jusqu’à 10 milliards d’euros. Les premiers investisseurs d'Armen sont des investisseurs européens, institutionnels, family offices ou entrepreneurs, convaincus d’accompagner les sociétés de gestion européennes dans leur projet de structuration et de croissance.

En outre, Armen annonce l'entrée à son capital de plusieurs investisseurs dont les holdings d'investissement de la famille Dassault (GIMD), de la famille Faiveley (Issarts) et de la famille Laine-Foriel-Destezet (Allegria Capital), sous condition suspensive de l'accord préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Ils détiennent ensemble environ 20% d'Armen. Les actionnaires fondateurs et les équipes conservent le solde du capital.

Avec ce renforcement significatif de ses fonds propres, Armen se donne les moyens de déployer sa stratégie d'investissement en Europe, d'investir dans ses propres fonds (" GP Commitment ") et de réaliser des opérations de croissance externe.