Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arm: trimestre meilleur que prévu, objectifs maintenus information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le fabricant de processeurs britannique Arm Holdings a fait part mercredi soir de résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre fiscal, porté par une forte demande pour ses licences.



Arm, qui compte AWS, Google, Microsoft et Oracle parmi ses principaux clients, a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 39% à 938 millions de dollars pour son trimestre clos fin juin.



Le consensus visait, lui, un C.A. trimestriel de 905 millions ce dollars.



Malgré ces performances meilleures que prévu, le groupe de Cambridge s'est contenté de maintenir sa perspective d'un chiffre d'affaires compris entre 3,8 et 4,1 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Au-delà de cette déception, certains analystes regrettent que les revenus d'Arm proviennent désormais davantage de ses accords de licence que des redevances perçues sur les puces fabriquées et commercialisées par ses partenaires.



Les investisseurs, qui estiment que l'action est richement valorisée après un gain de plus de 70% cette année, prenaient en conséquence leurs profits sur le titre, qui lâchait 12% jeudi matin à la Bourse de New York.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.