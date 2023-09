Arm: New Street Research initie sa couverture à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 16:59

(CercleFinance.com) - New Street Research a initié mercredi la couverture du titre Arm Holdings avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 59 dollars en perspective de sa prochaine introduction sur le Nasdaq.



Du point de vue du bureau d'études, les fondamentaux du concepteur de processeurs n'ont pas changé depuis sa reprise, en 2016, par le conglomérat technologique japonais SoftBank.



'Le groupe surfe toujours sur la vague qui porte la croissance du marché des semi-conducteurs sur l'ensemble de ses segments et bénéficie de l'adoption croissante de sa propriété intellectuelle', explique le cabinet de recherche.



New Street dit étayer son opinion positive par trois éléments, à savoir (1) un modèle financier basé sur des redevances qui soutient les marges bénéficiaires et le flux de trésorerie, (2) un bon 'timing' pour son entrée en Bourse au vu de la pénétration croissante du groupe dans les réseaux, le 'cloud' et l'automobile et (3) une valorisation attractive compte tenu de son profil de croissance actuel.