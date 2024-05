Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arm: le titre recule, les perspectives jugées prudentes information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Arm Holdings perd du terrain ce jeudi à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats trimestriels jugés solides, mais de la présentation de perspectives annuelles considérées comme plus prudentes.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, le titre du concepteur de puces perd 1,8%, alors que l'indice Nasdaq à forte pondération technologique avance de 0,3%.



Le groupe britannique a dévoilé mercredi soir un BPA hors éléments exceptionnels (non-GAAP) de 0,36 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, contre un profit de 0,02 dollar un an auparavant.



A 928 millions de dollars, ses revenus ont augmenté de 47%, une performance supérieure aux attentes, principalement sous l'effet d'une croissance de 60% des revenus tirés des licences, sur fond d'investissements accrus des entreprises dans l'IA.



'L'activité de licences a sauvé le trimestre, mais les redevances ont été pénalisées par l'industrie et les réseaux', souligne un trader.



Pour son nouvel exercice 2024/2025, Arm a déclaré viser un chiffre d'affaires annuel allant de 3,8 à 4,1 milliards, un objectif jugé décevant par certains investisseurs.



'La médiane de la fourchette-cible ressort à 3,95 milliards de dollars, alors que le consensus visait quatre milliards', font ainsi remarquer les analystes de Bank of America.



'Mais il est encore tôt dans l'exercice et l'équipe de direction a montré qu'elle savait relever ses prévisions par le passé', souligne BofA.



La banque d'affaires américaine maintient ainsi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 150 dollars sur le titre, qu'elle considère comme un grand bénéficiaire de l'adoption de l'IA dans les réseaux périphériques 'edge' (smartphones, PC), voire de possibles gains de parts de marché dans les serveurs, au détriment d'AMD et Intel.





Valeurs associées ARM HOLDING ADR NASDAQ -2.80%