Arm: le titre grimpe encore, Mizuho rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - L'action Arm poursuit son mouvement de hausse jeudi à la Bourse de New York à la faveur d'une note de Mizuho dans laquelle le broker relève son objectif de cours sur le fabricant de puces.



Dans son étude, Mizuho estime que le titre Arm affiche encore une marge de progression significative en dépit d'un quasi-triplement de sa valeur depuis son introduction en Bourse du mois de septembre dernier.



Le courtier explique qu'au vu des promesses qui se dessinent sur les marchés de la mobilité et des processeurs IA personnalisés, les investisseurs stratégiques vont continuer à rechercher Arm et son plan de route jugé 'séduisant' sur le long terme.



Dans ce contexte, le broker relève son objectif de cours sur le titre de 100 à 160 dollars, ce qui représente encore un potentiel haussier de l'ordre de 20%.





