Arm: le titre flambe après des résultats convaincants

(CercleFinance.com) - Le titre Arm Holdings flambe de plus de 50% à la Bourse de New York jeudi au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de perspectives jugées favorables.



Le groupe britannique, qui conçoit des processeurs à haute efficacité énergétique, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 824 millions de dollars pour son troisième trimestre fiscal, clos fin décembre.



Le consensus n'anticipait, à titre de comparaison, qu'un chiffre de l'ordre de 760 millions de dollars.



Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), son résultat opérationnel s'est accru de 17% d'une année sur l'autre pour s'établir à 338 millions de dollars.



Pour les analystes de Jefferies, ces performances meilleures que prévu confirment qu'Arm est un grand bénéficiaire de la demande grandissante pour les applications liées à l'IA, tout particulièrement sur les smartphones haut de gamme.



Le bureau d'études rehausse en conséquence son objectif de 98 à 115 dollars.



Les analystes de BofA, à l'achat sur la valeur, relèvent quant à eux leur cible à 110 dollars, expliquant prévoir une accélération de la croissance de l'entreprise grâce à l'arrivée de l'architecture v9 et à l'essor de l'IA.



Pour son quatrième trimestre fiscal, qui se clôturera fin mars, le fabricant de puces dit prévoir un chiffre d'affaires de 850 à 900 millions de dollars, là où le consensus anticipait 780 millions.



Les technologies d'Arm permettent d'alimenter des produits allant du capteur au smartphone en passant par le superordinateur, mais aussi des fonctionnalités relatives à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité.





