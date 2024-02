Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arm: le titre chute, un analyste inquiet de la valorisation information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le titre Arm chute mardi à la Bourse de New York, plombé par une dégradation des analystes de New Street Research, qui disent s'inquiéter du niveau de valorisation atteint par le fabricant de puces.



Peu avant 11h00, l'action du groupe britannique, qui conçoit des processeurs à haute efficacité énergétique, lâche 4,5%, alors que le Nasdaq progresse de 0,2% au même moment.



Dans une note de recherche, les analystes du bureau d'études indépendant soulignent que le cours de Bourse du spécialiste des semi-conducteurs a quasiment doublé depuis sa dernière publication de résultats.



De son point de vue, le titre intègre désormais des perspectives en matière de paiements de redevances et de gains de parts de marché qui vont être difficiles à réaliser, ce qui le conduit à dégrader son opinion à 'neutre'.





