Arm, filiale de SoftBank, prévoit d'installer un centre de formation aux puces en Corée du Sud
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 10:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre pour préciser qu'il s'agit d'un centre de formation aux puces)

Le ministère sud-coréen de l'industrie et l'unité de SoftBank 9984.T , Arm Holdings, ont signé un accord visant à renforcer les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle dans le pays, a déclaré vendredi un conseiller politique présidentiel.

Le protocole d'accord comprend un plan permettant à Arm de créer une école de conception de puces dans le pays afin d'exploiter son expertise dans ce domaine, a déclaré Kim Yong-beom aux journalistes lors d'un point de presse.

Le programme vise à former environ 1 400 spécialistes de haut niveau dans le domaine de la conception de puces, une initiative qui, selon Kim, contribuerait à soutenir les segments relativement faibles des semi-conducteurs et des fabless dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

L'entreprise britannique Arm, spécialisée dans les puces et les logiciels, accorde des licences pour la conception de ses puces et se rémunère par le biais de redevances.

Le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, qui a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung vendredi, a déclaré, cité par Kim, que la demande de puces augmenterait considérablement avec les progrès de l'IA.

Son a répété vendredi qu'il pensait que l'IA allait dépasser l'intelligence humaine et que la superintelligence artificielle serait "10 000 fois plus intelligente que l'homme."

Il a déclaré qu'il était temps de dépasser l'idée selon laquelle les humains pourraient contrôler, enseigner ou gérer l'IA, et qu'il fallait plutôt réfléchir à la manière de vivre avec elle de manière harmonieuse.

La Corée du Sud ambitionne de devenir l'une des trois premières puissances mondiales en matière d'IA et Lee s'est récemment entretenu avec d'autres leaders mondiaux de la technologie, dont le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et le patron de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang.

En octobre, les sociétés sud-coréennes Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour la fourniture de puces mémoire pour les centres de données d'OpenAI .

Nvidia a déclaré fin octobre qu'elle fournirait plus de 260 000 de ses puces d'IA les plus avancées au gouvernement sud-coréen et à certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Samsung Electronics.

