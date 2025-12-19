ARKO Petroleum dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société de distribution de carburants ARKO Petroleum a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan après une période de turbulences sur les marchés déclenchée par les politiques commerciales du président Donald Trump qui ont freiné les nouvelles offres. Les baisses de taux de la Réserve fédérale ont également ravivé la confiance des investisseurs et l'appétit pour les nouvelles cotations.

ARKO Petroleum est un distributeur de carburant qui fournit du carburant en gros dans plus de 30 États.

La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "APC".

UBS Investment Bank, Raymond James et Stifel figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.