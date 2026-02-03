 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation allant jusqu'à 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation pouvant atteindre 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , a déclaré ledistributeur de carburant mardi.

La société prévoit de lever jusqu'à 210 millions de dollars dans le cadre de l'offre après avoir vendu 10,5 millions d'actions dans une fourchette de prix de 18 à 20 dollars l'unité.

La société a demandé à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "APC".

Valeurs associées

ARKO
5,6200 USD NASDAQ +5,84%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,42 USD Ice Europ +0,17%
Pétrole WTI
62,23 USD Ice Europ +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank