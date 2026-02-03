ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation allant jusqu'à 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation pouvant atteindre 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , a déclaré ledistributeur de carburant mardi.

La société prévoit de lever jusqu'à 210 millions de dollars dans le cadre de l'offre après avoir vendu 10,5 millions d'actions dans une fourchette de prix de 18 à 20 dollars l'unité.

La société a demandé à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "APC".