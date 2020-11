Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : vise un CA inférieur d'environ 7% au 4ème trimestre Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de 13,9 % à 1 909 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, par rapport au 3ème trimestre 2019. À taux de change et périmètre constants, il est en repli de 8,9 %, ce qui représente une nette amélioration par rapport au 2ème trimestre (- 18,1 % au 2ème trimestre 2020). L'EBITDA du Groupe s'élève à 307 millions d'euros (385 ME au 3ème trimestre 2019). ' Il a été impacté principalement par la baisse des volumes, le déclin des prix dans les Intermédiaires ainsi que des effets périmètre et change défavorables, compensés en partie par les initiatives de réduction de coûts et le niveau plus faible des matières premières ' indique le groupe. Le résultat net courant s'élève à 109 millions d'euros, soit 1,42 euro par action. ' Le chiffre d'affaires du Groupe au 4ème trimestre pourrait ainsi être inférieur d'environ 7 % à celui de l'an dernier à périmètre et change constants, reflétant la bonne tenue de la construction pour Bostik et les Coating Solutions, une amélioration séquentielle des Polymères Haute Performance, mais un retrait toujours prononcé des Intermédiaires ' indique le groupe.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -3.39%